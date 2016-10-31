ПИК выкупил крупнейшего застройщика России «Мортон»

Группа ПИК выкупает ГК «Мортон» у владельца у Horus Real Estate Сергея Гордеева, сообщает РБК со ссылкой на поступивший в распоряжение редакции пресс-релиз.

Гордеев приобрел «Мортон» в сентябре 2016 года, сумма сделки осталась неизвестной. Однако новый владелец сообщал, что «удовлетворен достигнутыми договоренностями» и назвал приобретение «стратегической инвестицией».

Гордеев на пресс-конференции также подтвердил продажу группы компаний. Он сообщил, что совет директоров ПИК «безоговорочно» одобрил сделку, и подчеркнул, что ее цель — создание лидера рынка оборотом 180 млрд рублей. Он также заявил, что брэнд «Мортон» не сохранится, все его новые проекты будут создаваться под маркой ГК ПИК.

В пресс-релизе говорится, что Гордеев продал «Мортон» по цене приобретения.

Кроме того, результатом объединения активов должно стать создание компании - лидера в строительной отрасли в национальном масштабе. По оценке экспертов, к 2017-2018 годам выручка группы выйдет на уровень 190 млрд рублей, а объем продаж составит около 1,8 млн квадратных метров в год.

В пресс-релизе сообщается, что закрытие сделки ожидается после одобрения ФАС в конце 2016 года. Сумма и другие параметры станут известны позже, в соответствии с «требованиями регулятора о раскрытии существенных фактов публичными компаниями».

Взятые на себя обязательства ГК «Мортон» будут завершены в полном объеме и в указанные сроки.