В ГКБ Пирогова опровергли сокращение штата хирургов

Главный врач ГКБ имени Пирогова Алексей Свет рассказал, что 41-го отделения сердечно-сосудистой хирургии в больнице никогда не было. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Была выездная сосудистая бригада, которая была сформирована с 1985 году, когда сосудистых хирургов было мало. С 1995 года она получила статус городской выездной бригады. Никто эту бригаду не закрывает. Все выездные бригады с 2015 года передавалась в скорую помощь. Получается, что это вранье», — прокомментировал Свет сообщение хирурга больницы Константина Синякина, написавшего на своей странице в Facebook о сокращении всех хирургов 41-го отделения.

«Бригада не расформирована, бригада передана, согласно приказу департамента (здравоохранения Москвы) на скорую помощь. Те из сосудистых хирургов, которые на скорую помощь пойти работать в этой же сосудистой бригаде не захотели, наверное, найдут себе какие-то другие места работы», — цитирует главврача ТАСС.

Руководство больницы в настоящее время готовит официальный ответ.

«Константин Синякин, к сожалению, в сосудистой хирургии в Первой градской себя не проявил. Сейчас нам приходится готовить официальный ответ. Сколько сосудистых операций сделал доктор Синякин лично. У бригады за год было 250 операций. Это объем бригады сосудистых хирургов за месяц», — отметил главврач и добавил, что «те, кто захотят, перейдут на скорую помощь. В больнице им предлагали в общий штат хирургами. Заинтересованности в них как в сосудистых хирургах у меня большой нет».

Ранее Синякин опубликовал информацию об упразднении 41-го отделения экстренной сосудистой хирургии. Однако позднее запись была удалена.