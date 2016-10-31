Порошенко задекларировал более сотни компаний

На сайте украинского единого реестра деклараций госслужащих опубликована справка о доходах президента Украины Петра Порошенко.

Согласно документу, политик является конечным бенефициарным собственником более 100 юридических лиц, среди которых ряд кондитерских фабрик, работающих под торговой маркой «Рошен» на Украине, а также в Литве, Польше, России, Китае.

Ему принадлежит и целый ряд смежных предприятий, таких как ООО «Группа Агропродинвест», Днепровский крохмалопатоковый комбинат, Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2, ООО «Мас-Агро», агрофирма «Днипроагролан».

Также Порошенко задекларировал крымские активы — Севастопольский морской завод и его дочерние предприятия, ООО «Севморверфь», Автотранспортное предприятие «Севмортранс».

Кроме этого президент Украины является конечным владельцем 5 канала страны.

Согласно декларации, политик заработал в 2015 году около 5 тысяч долларов на посту президента. Также он получил прибыль от процентов на 485 тысяч долларов и 1,2 млн долларов от других операций. Порошенко задекларировал наличными 60 тысяч долларов и 900 тысч гривен (35 тысяч долларов). Также на его счетах в Международном инвестиционном банке хранятся 26,3 млн долларов, 14 тысяч евро и 540 тысяч гривен (21 тысяча долларов).

Порошенко владеет тремя квартирами — в Киеве (134 кв. м и 82,15 кв. м) и в Виннице (68,2 кв. м), домом в Козине стоимостью площадью 1330 кв. м, также он безвозмездно пользуется еще четырьмя домами в Козине.

В декларации украинский президент указал Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска, катер Bayliner 185 BR 2005 года и два арендуемых автомобиля: BMW 750Li xDrive и Range Rover.