Древнее кладбище обнаружено археологами в Ливане

Археологические раскопки на месте строительства нового корпуса гостиницы в ливанском городе Батрун привели к обнаружению древнего кладбища. Археологи из Генерального управления Ливана по древностям сообщили о 17 могилах со скелетными останками. Они относятся к II – III векам нашей эры, когда город процветал под римским владычеством.

Оценка возраста кладбища основывается пока на типе захоронений: покойники были похоронены в гробах. Дерево истлело за века, но форму гробов ученые определили по сохранившимся в почве гвоздям. Попутно были найдены несколько предметов: монета, железное кольцо, два керамических сосуда. Ранее недалеко от места строительства уже был обнаружен один некрополь римского времени, возможно, оба кладбища составляли единое целое.

Фото: Joseph Eid/AFP

Город Батрун – один из древнейших городов мира. Возможно, именно он под названием «Батруна» упоминается уже текстах «Амарнского архива» – дипломатической переписки египетского фараона Эхнатона (XIV в. до н. э.). Город упомянут в одном из писем Риб-Хадды, царя финикийского города Гублы (Библоса). Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» цитирует греческого историка II века до н. э. Менандра Эфесского, сообщавшего, что «город Ботрис в Финикии» был основан царем Этбаалом I, жившим в IX веке до н. э. Дочь этого Этбаала известна из ветхозаветной истории как Иезавель, жена израильского царя Ахава. Город завоевывался ассирийцами, Александром Македонским, арабскими племенами, римлянами. В византийскую эпоху он был известен под греческим названием Петрунион. В 551 году город был разрушен сильным землетрясением, которое изменило линию побережья и сформировало современную городскую гавань. После арабского завоевание город стал называться Батрун. В XII веке его захватили крестоносцы.

Открытие римского кладбища в Батруне привлекло внимание ученых, так как большая часть памятников римского периода в городе была уничтожена землетрясением. Главное управление по древностям планирует доставить все находки в Бейрут для изучения в лабораторных условиях. Дату создания некрополя ученые уточнят при помощи радиоуглеродного анализа.