Потомство монстра Франкенштейна могло заселить весь мир

Биологи Натаниэль Домини (Nathaniel J. Dominy) и Джастин Йикел (Justin D. Yeakel) опубликовали в очередном номере журнала BioScience статью, в которой попытались ответить на вопрос, что было бы, если б герой романа Мэри Шелли Виктор Франкенштейн согласился бы на просьбу созданного им монстра и сотворил бы для него жену.

Как известно, в романе молодой ученый Виктор Франкенштейн нашел способ оживлять неживую материю и создал чудовищное существо, собранное из частей, которые он взял в моргах, склепах и скотобойнях. Позднее монстр, сбежавший от ученого, вновь встретился с ним и попросил создать для него подобную ему женщину. Монстр убеждал своего создателя: «Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит: я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой; я не трону ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы; желуди и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья; солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды» (перевод З. Александровой). Сначала Виктор Франкенштейн согласился выполнить его просьбу, но потом раздумал. Авторы статьи решили с позиций современной биологии взглянуть, что получилось бы, если бы ученый выполнил просьбу и на Земле появились потомки монстра.

Предложенная авторами статьи математическая модель существования двух популяций: людей и потомков монстра – учитывает численность человечества в 1816 году, способность монстра восстанавливать свое тело после ранений и даже его намерение ограничиться вегетарианской пищей. В итоге авторы приходят к заключению, что конкуренция двух видов за ресурсы неизбежно привела бы к тому, что через 4188 лет люди вымрут, оставив Землю в распоряжении потомков монстра. При этом, если монстр со своей женой поселились бы в Южной Америке, как он планировал, победа их потомков над людьми произошла бы еще быстрее, чем, если бы их размножение началось в Европе.

По мнению авторов, их работа демонстрирует, как Мэри Шелли в эпоху, когда еще не была разработана теория эволюции, предвосхитила проблемы, встающие перед современной наукой. Виктор Франкенштейн оказался способен предвидеть последствия своих действий. И это еще более важно сейчас, когда ученые стоят гораздо ближе к созданию искусственных форм жизни.