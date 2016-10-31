РПЦ вновь пообещала заступиться за «ловца покемонов» за извинения

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви Московского патриархата вновь увязала возможность смягчения наказания блогеру Руслану Соколовскому с его извинениями за ловлю покемонов в храме. Об этом заявил РИА Новости представитель епархии епископ Евгений (Кульберг).

Соколовский находится под арестом до 23 января 2017 года. Его обвиняют в размещении видео, на котором он играет в приложение Pokemon GO в екатерибнургском Храме-на-Крови.

«Епархия включится и будет каким-то образом ходатайствовать тогда, когда человек выразит явным, публичным образом, насколько это возможно для публичности — через адвоката или как-то еще — попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться», — заявил епископ.