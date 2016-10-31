Путин и Шойгу выразили соболезнования в связи с кончиной Зельдина

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр культуры Владимир Мединский выразили соболезнования родным актера Владимира Зельдина, который скончался сегодня в возрасте 101 года.

«Его уход — невосполнимая утрата для Центрального академического театра Российской армии, многочисленных коллег, поклонников и последователей, для всей российской культуры, служению которой он посвятил жизнь и талант», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

В пресс-релизе Минобороны, который поступил в «Полит.ру», приводятся слова Сергея Шойгу: «До самых последних дней своей жизни он выходил на сцену Центрального театра Российской армии, и это было настоящим праздником и подарком для всех ценителей его таланта».

Дело в том, что Театр Российской армии с момента своего создания являлся ведомственным театром Вооруженных сил страны. Зельдин слажил в нем с 1946 года.

По словам министра культуры Владимира Мединского, «Владимир Михайлович был человеком, вдохновлявшим окружающих своим оптимизмом, неисчерпаемой любовью к работе и зрителям. Его творчество было неразрывно связано с судьбой нашей страны, всеми ее невзгодами, радостями и испытаниями». Эти слова приведены на сайте Минкульта.