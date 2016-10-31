Путин утвердил приостановку соглашения с США по плутонию

Российский президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий действие соглашения между РФ и США об утилизации плутония. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Принятие закона, как сообщили в администрации президента, «обусловлено возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония».

Согласно закону, действие соглашения может быть возобновлено, если США выполнят ряд условий. Это, в частности, сокращение военной инфраструктуры, а также численности американских войск на территории стран НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года; отмена всех санкции в отношении российских компаний и граждан; выплата России компенсации ущерба, понесенного из-за их введения; предоставление американской стороной четкого плана действий по утилизации оговоренного в соглашении плутония.

Соглашение по плутонию было подписано в 2000 году. Оно предусматривает перевод плутония в непригодное для создания ядерных зарядов состояние.

Федеральный закон о приостановке соглашения был принят Государственной Думой 19 октября и одобрен Советом Федерации 26 октября.