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31 октября 2016, 08:43
выборы США ФБР Хиллари Клинтон

Лидер демократов обвинил ФБР в сокрытии данных о связях Трампа с Россией

Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
Фото: Valsts kanceleja/flickr.com

Лидер демократов в сенате США Гарри Рид сделал беспрецедентное заявление, обвинив директора ФБР Джеймса Коми в поддержке республиканцев, нарушении закона и двойных стандартах в связи с публикацией новой информации по делу Клинтон. Об этом сообщает РИА Новости.

За десть дней до выборов в президенты США Джеймс Коми рассказал о наличии новых электронных писем в закрытом деле против Клинтон и заявил о необходимости проведения новых следственных действий.

«Ваши действия в последние месяцы продемонстрировали вызывающие беспокойство двойные стандарты в подходе к конфиденциальной информации с очевидно ясным намерением помочь одной партии в ущерб другой. Я пишу вам, чтобы проинформировать, что мой офис определил, что эти действия могут нарушать закон Хэтча, который запрещает официальным лицам ФБР использовать официальные полномочия для того, чтобы влиять на выборы», — сказано в письме, которое Рид направил в адрес Коми.

Лидер демократов США заявил, что ФБР располагает информацией, подтверждающей связи Трампа с российскими властями, но директор ведомства отказывается ее раскрывать. Рид заявил, что, «замазывая» Клинтон, Коми нарушил конкретные указания собственного министерства.

Утечка информации об осведомленности Коми говорит о том, что в минюсте, куда структурно входит ФБР, не знали о его планах, и в настоящее время явно недовольны его действиями, отмечает Рид.

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