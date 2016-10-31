Россия подтвердила участие в «Евровидении» на Украине

Россия собирается участвовать в песенном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году пройдет в Киеве. Это следует из сообщения на официальном сайте состязания Eurovision.tv.

На сайте опубликован список 43 стран — участниц, в который входит и РФ.

Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая, финал, на котором определится победитель «Евровидения», пройдет 13 мая.

Конкурс примет Украина, так как в 2016 году на нем победила представительница этой страны Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар.