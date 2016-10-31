Организаторам «Русского марша» отказали в проведении акции на западе Москвы

Префектура Северо-западного административного округа Москвы отклонила заявку националистов на проведение «Русского марша». Об этом сообщил организатор акции Иван Белецкий, сообщает «Интерфакс».

«Только что нам сообщили в префектуре СЗАО, что наша заявка не согласована, так как это бы создало помехи пешеходам и движению транспорта», — отметил он.

Акция была запланирована на 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

По словам Белецкого, организаторы «Русского марша» подавали заявку на тот же маршрут, который ранее префектура одобрила для другого шествия националистов, но на час позже.

Организатор марша пообещал обжаловать решение префектуры в суде.