Саакашвили задекларировал доход в 1,5 тысячи долларов

Согласно данным электронной декларации, губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за год получил зарплату 38 тысяч 601 гривен (около 1,5 тысячи долларов) и не имеет в собственности транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Саакашвили задекларировал земельные участки в Грузии площадью 6,82 тысячи и 500 квадратных метров, а также жилой дом площадью 97 квадратных метров. В Одессе он проживает в квартире площадью 54 квадратных метра, ее собственником является Областная служба эксплуатации административных зданий.

На счетах Саакашвали в двух банках находятся около 5 и 57 тысяч долларов.

Электронное декларирование доходов стало одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Госспецсвязь Украины отказала в ее сертификации, она была запущена в тестовом режиме с 1 сентября.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook заявила, что без надлежащей сертификации система электронного декларирования позволит безнаказанно укрывать свои доходы.

Украинский нардеп Надежда Савченко заявила телеканалу «112 Украина», что люди не оставят ситуацию со значительными доходами чиновников без внимания.

«Я никогда не считаю деньги в чужом кошельке, я не могу оценить, сколько стоят часы, или костюм.. Почитав, я смеялась, глядя на состояние депутатов, МВФ может занять у нас средства. Это увидели люди, это стало открыто, и я думаю, что много людей не смогут это просто так подарить. Если раньше нам показывали, что так живет только Янукович, то сейчас люди понимают, что у нас вся власть враждебна и гнать ее надо всю в три шеи», — отметила она.