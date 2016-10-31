Савченко назвала Порошенко президентом без внутреннего стержня

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко назвала президента страны Петра Порошенко слабым руководителем, не имеющем внутреннего стержня. Об этом она заявила в ток-шоу на телеканале «112 Украина».

«Порошенко нужно удержаться у власти, ему нужно исполнить требования европейских партнеров. У него нет стержня, чтобы быть действительно сильным переговорщиком во многих процессах. Он слабый переговорщик, поэтому слабый президент — [как следствие] слабая Украина», — сообщила Савченко.

Ранее Савченко уже оценила переговоры «нормандской четверки» в Берлине как провал Порошенко и заявила, что теперь ему осталось только уступить свое место бежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу.