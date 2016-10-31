Независимые исследователи заподозрили в бомбардировке школ сирийские ВВС

Исследовательская команда Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала доклад, согласно которому удар по школе в сирийском городе Хасс могли нанести сирийские самолеты Су-22. CIT также высказала предположение, что удар мог быть нанесен российским бомбардировщиком Су-24.

Организацией было собрано 26 видеозаписей, которые свидетельствуют, что в Хассе авиаудары были нанесены, как минимум, по двум школам. Причем, скорее всего, были сброшены объемно-детонирующие (вакуумные)авиабомбы, которые не оставляют воронок.

Поэтому заявление Минобороны РФ о непричастности России они назвали в лучшем случае поверхностным, в худшем — намеренными попытками ввести в заблуждение российскую и мировую общественность.

Участники группы заявили, что наличие на кадрах, снятых над местом удара, Су-24, не позволяет однозначно утверждать, что ВКС РФ не причастны к бомбежке. Однако заявили, что есть основания подозревать в авиаударе сирийские ВВС.

Команда CIT призвала Минобороны РФ обнародовать все имеющиеся фотографии, сделанные беспилотником 27 октября в Хассе. В противном случае бездействие ведомства можно будет расценить как воспрепятствование объективному расследованию трагедии.