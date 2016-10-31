Приморский океанариум решил судиться из-за обвинений в гибели животных

Правовая служба Приморского океанариума готовит иски о защите чести и достоинства после сообщений о гибели животных в учреждении. Об этом говорится на странице океанариума в Facebook.

«В последнее время в соцсетях сотрудников океанариума обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. Причем бездоказательно, не приводя фактов, но приводя при этом имена», — говорится в сообщении.

Кто будет ответчиками по искам, неизвестно. Истцами выступят океанариум и его сотрудники.

25 октября в Поморском океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. По факту гибели назначены несколько экспертиз.

21 октября стало известно, что неизвестные забили до смерти большого тюленя (сивуча), обитавшего в океанариуме.

Техник учреждения Роман Фадеев в соцсетях рассказал о том, что животных в океанариуме кормят испорченной рыбой, а система бассейн главного корпуса не справляется с переработкой продуктами жизнедеятельности животных.