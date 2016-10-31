ЦИК Молдавии сообщил о дате проведения второго тура выборов президента

Второй тур выборов президента Молдавии состоится 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Центризбиркоме (ЦИК) республики.

В первом туре прямых выборов, состоявшихся 30 октября, ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов.

«В соответствии с кодексом о выборах, ЦИК в двухнедельный срок объявляет второй тур выборов. Он состоится 13 ноября», — заявили РИА Новости в ЦИК.

Согласно подсчету 99,33% голосов, Игорь Додон набрал 48,26%, его ближайшая соперница от партии «Действие и солидарность» Майя Санду — 38,42%.

Напомним, в начале 2016 года сторонники левых Партии социалистов и «Нашей партии», а также правоцентристской гражданской платформы DA («Достоинство и правда») отказались принять правительство Павла Филипа и потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов депутатов.