31 октября 2016, 14:08
В Аграрный университет Петербурга пришли с обыском по делу о взятке
Сотрудники Следственного комитета провели обыск в Санкт-Петербургском аграрном университете. Об этом сообщается на сайте главка СКР по городу.
Университет расположен в городе Пушкин, который входит в состав Петербурга.
Обыски были проведены по месту работы начальника административно-правового управления вуза Руслана Магомаева, который 5 октября был взят с поличным сотрудниками ФСБ при получении от директора калининградского филиала университета муляжа денег на сумму 1,5 млн рублей «за общее покровительство и непривлечение его к дисциплинарной ответственности в связи с ранее проведенной проверкой», говорится в сообщении.
Магомаев взят под стражу, его обвиняют по статье «покушение на мошенничество».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое