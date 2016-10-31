В Аграрный университет Петербурга пришли с обыском по делу о взятке

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в Санкт-Петербургском аграрном университете. Об этом сообщается на сайте главка СКР по городу.

Университет расположен в городе Пушкин, который входит в состав Петербурга.

Обыски были проведены по месту работы начальника административно-правового управления вуза Руслана Магомаева, который 5 октября был взят с поличным сотрудниками ФСБ при получении от директора калининградского филиала университета муляжа денег на сумму 1,5 млн рублей «за общее покровительство и непривлечение его к дисциплинарной ответственности в связи с ранее проведенной проверкой», говорится в сообщении.

Магомаев взят под стражу, его обвиняют по статье «покушение на мошенничество».