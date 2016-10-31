«Афганскую Мону Лизу» освободят под залог

Министр внутренних дел Пакистана Чоудри Нисар Али Хан заявил, что Шарбат Гула, «афганская Мона Лиза», попавшая на обложку National Geographic в 1985 году, будет вскоре выпущена под залог. Об этом информирует ВВС.

«Я думаю, мы рассмотрим этот случай, потому что она женщина и нам следует взглянуть на это с гуманитарной точки зрения», — сказал министр.

Он подчеркнул, что, если с нее будут сняты все обвинения, и женщина будет депортирована из Пакистана, властям придется прекратить преследование настоящих виновников преступления, чиновников, выдавших ей поддельные документы.

26 октября стало известно, что знаменитая зеленоглазая афганская девочка арестована по обвинению в подделке документов, и ей грозит тюремный срок от 7 до 14 лет.

Сделавший ее всемирно известной фотограф Стив МакКарри заявил, что делает все возможное, чтобы обеспечить финансовую поддержку Шарбат и ее семьи.