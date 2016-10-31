Найденная в Москве бесхозная взрывчатка оказалась собственностью Минобороны

В грузовом парке станции Перово-1 Москвы сотрудники спецслужб обнаружили неохраняемый вагон, в котором находились более 200 ящиков с артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В вагоне обнаружено более 200 ящиков с выстрелами залпового огня и минами. Сейчас выясняется происхождение этих боеприпасов», — заявил собеседник агентства.

Вагон обнаружили на сортировочной горке в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Он никем не охранялся. Сейчас устанавливается, когда именно он был туда отбуксирован», — добавил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили о том, что вагон с минами обнаружен на станции Чухлинка. Однако в РЖД, как передает РИА Новости, эту информацию опровергли. Речь идет о вагоне на Перово-1, который находится вдалеке от главных путей и не представляет угрозы для безопасности движения составов, заявили там.

В пресс-службе Минобороны России заявили ТАСС, что вагон, прибывший на станцию Перово-1, должен был доставить боеприпасы для одного из соединений Западного военного округа.

«Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем протяжении следования вагона обеспечивался должный уровень охраны груза. В ближайшее время груз будет направлен по ранее установленному маршруту следования», — отметили в военном ведомстве.