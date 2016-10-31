ПФР отказал в предоставлении банкам доступа к базе СНИЛС

Центробанк России и Минфин отменили вступающую с 2017 года норму, по которой кредитная организация может сделать запрос кредитной истории только при наличии страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС). Такое решение было принято из-за отказа Пенсионного фонда РФ (ПФР) раскрывать информацию своей базы данных СНИЛС банкам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время разрабатывается законопроект, отменяющий обязанность кредиторов направлять при обращении гражданина запросы с данными СНИЛС в бюро кредитных историй (БКИ). Норма, которая предполагала обязательное указание СНИЛС, должна была действовать с 1 января 2017 года. Предполагалось, что это поможет однозначно идентифицировать заемщика, так как номер СНИЛС присваивается гражданину один раз в жизни и остается неизменным, в то время, как данные паспорта и других документов могут изменяться.

Полная база СНИЛС всех граждан России имеется лишь в распоряжении ПФР, который и присваивает номера. Соответственно, непредоставление этих данных исключает возможность выполнения требований ранее принятого закона.

При этом участники рынка БКИ подчеркнули, что отмена требования о предоставлении СНИЛС — это простой, но не самый верный шаг.