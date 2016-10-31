В Новосибирске асфальт решили уложить во время снегопада

В Новосибирске местная дорожная служба начала укладывать асфальт во время снегопада. Об этом сообщает The Novosib-room.

Рабочие не стали снимать прежний слой асфальта, а просто подмели грязную трассу и залили ее сцепляющим веществом. Оно при подобной процедуре потеряло свои свойства.

Между тем, как стало известно сегодня, Новосибирская область получит более 1 млрд. рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в 2017 году.