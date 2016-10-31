Студентку Караулову признали психически здоровой

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза специалистов института имени Сербского показала отсутствие у студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой) каких-либо психических расстройств. Об этом пишет «Интерфакс».

«Не обнаружено какого-либо признаков психического расстройства или психотической симптоматики», — говорится в заключении комплексной экспертизы.

При этом специалисты отметили, что с июня 2015 года у студентки была «кратковременная депрессивная реакция», которую удалось снять с помощью медикаментозного лечения в стационаре Научного центра психического здоровья РАМН, где Иванова находилась 2 недели в июле 2015 года.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза проводилась в течение месяца весной 2016 года. Согласно ее итогам, студентка была признана вменяемой.

Ранее на судебном заседании было оглашено заключение врача-психиатра больницы имени Алексеева, в котором говорилось о том, что у Ивановой «наблюдается шизотипическое расстройство, впервые выявленное».

Напомним, что московская студентка пропала 27 мая 2015 года. Она уехала в МГУ, но на занятия не явилась. Позднее стало известно о задержании 13 россиян, которые в июне пытались пересечь турецко-сирийскую границу, предположительно для того, чтобы примкнуть к террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Среди задержанных была и Иванова. Она вернулась в Москву и сменила имя и фамилию.

Иванова подозревается в попытке участия в террористической организации.