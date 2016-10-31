В Южной Корее задержали подругу президента

В Южной Корее задержана Цой Сун Силь (на русском встречается также Чхве Сун Силь, в английской транслитерации Choi Soon-sil) — близкая подруга президента страны Пак Кын Хе, пишет Koreaherald.com.

Цой Сун Силь стала объектом внимания корейцев, после того как произошла утечка с компьютера президентской администрации. Из попавших к журналистам данных следовало, что подруга президента активно участвовала в управлении страной, несмотря на то, что не занимала никаких государственных постов.

На допросе, передает ТАСС, Цой Сун Силь отрицала обвинения о вмешательстве в государственные дела. Прокуратура Южной Кореи решила задержать ее из-за риска, что подозреваемая уничтожит доказательства своей причастности к преступлениям.

Также в прокуратуре заявили, что ранее Цой Сун Силь жила за границей, «у нее нет постоянного места жительства в Корее, что говорит о возможности ее побега».

Прокуроры отметили, что беспокоятся из-за того, что подозреваемая может совершить суицид из-за «крайне нестабильного психического состояния».