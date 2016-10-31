Первый сверхзвуковой поезд будет создан через три года

Американская компания «Hyperloop Technologies» планирует закончить тестовые испытания первой модели вакуумного поезда к 2020 году. Об этом пишет RNS со ссылкой на генерального директора компании Дирка Алборна.

«С того момента, как мы начнем работу, я думаю, в конце этого года — начале следующего, с этого момента понадобится три года, чтобы появилась первая полномасштабная модель для пассажиров», — сказал Алборн.

«Hyperloop Technologies» взялась за реализацию идеи надземного трубопровода, проект которого в 2012 году предложил предприниматель и изобретатель Илон Маск. Концепция магнитного левитирования была предложена 180 лет назад англичанином Генри Пинкусом.