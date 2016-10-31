Мэр Одессы охарактеризовал Саакашвили как «политический мусор»

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, назвав его «политическим мусором». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вся его [Саакашвили] бурная деятельность — ноль: с треском проигранные [президентские] выборы в Грузии, борьба с коррупцией... И сегодня этот политический мусор будет рассказывать, как нам жить в нашей стране и нашем городе», — прокомментировал Труханов высказывания Саакашвили после сноса старинного особняка в районе Аркадии, известного как Дача Докса.

Здание было снесено на следующий день после того, как Саакашвили подписал распоряжение о его принятии под охрану государства.

«В Одессе мэр Труханов — это просто бандит», — заявил тогда губернатор.

Дача Докса была построена в конце XIX века. В сентябре горсовет Одессы отдал землю, на которой стояло здание, под строительство жилого комплекса.