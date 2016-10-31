Поклонская рассказала о жалобах от украинцев на правительство

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала о множестве писем от граждан Украины, в которых они просят о помощи. Об этом информирует РИА Новости.

«Я получаю письма как депутат от украинцев. Правда, они просят направлять ответы не по их адресу проживания, а на их электронные почтовые ящики. Просят избавить их от лжеруководства, которое сегодня находится у власти в Украине. Мне жалко украинский народ, который оказался заложником своих нерадивых правителей», — заявила Поклонская в интервью агентству.

Она подчеркнула, что ее не заботит отсутствие признания со стороны киевских властей. По словам Поклонской, они исходят из собственного опыта вооруженного государственного переворота, поэтому чувствуют свою ущербность и незаконность.

«А для нелегитимных преступников, которые считают себя руководителями Украины, все будут нелегитимными, доказать тут что-то им бесполезно», — сказала Поклонская.

В сентябре Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы и покинула пост прокурора Крыма. В парламенте она заняла должность заместителя председателя думской комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.