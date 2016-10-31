Главного тренера «Крыльев Советов» отправили в отставку

Главный тренер клуба Франк Веркотерен отправлен в отставку. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на члена совета директоров футбольного клуба «Крыльев Советов», министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

Такое решение было принято в отношении главного тренера после поражения самарцев в матче против «Оренбурга».

«Веркотерена сняли из-за отсутствия результатов. У нас уже есть кандидатура нового главного тренера, которого мы в ближайшее время представим. Может быть, кандидатура будет озвучена даже завтра», — отметил Шляхтин.

Напомним, в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» занимают последнюю строчку, имея всего семь очков.