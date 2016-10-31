Британский фунт получит 12 граней

Монетный двор Великобритании в будущем году выпустит в обращение обновленные монеты достоинством в 1 фунт. Подобно чешской кроне края монеты будут огранены. Однофунтовый дензнак получит 12 граней, говорится в сообщении Монетного двора.

Для популяризации новинки Монетный двор запустил специальный сайт.

Новые монеты появятся в марте 2017 года и постепенно заменят старые фунты.

По оценкам Монетного двора, в обращении находится около 45 млн фальшивых фунтовых монет.