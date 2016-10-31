31 октября 2016, 18:02
Британский фунт получит 12 граней
Монетный двор Великобритании в будущем году выпустит в обращение обновленные монеты достоинством в 1 фунт. Подобно чешской кроне края монеты будут огранены. Однофунтовый дензнак получит 12 граней, говорится в сообщении Монетного двора.
Для популяризации новинки Монетный двор запустил специальный сайт.
Новые монеты появятся в марте 2017 года и постепенно заменят старые фунты.
По оценкам Монетного двора, в обращении находится около 45 млн фальшивых фунтовых монет.
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