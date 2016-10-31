Более трети россиян заявили о вере в колдовство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем официальном сайте результаты опроса «Колдовство, сглаз, порча: навстречу Хэллоуину-2016».

Социологи рассказали, что 36% россиян считают определенных людей способными колдовать (наводить порчу или сглаз). Из них 27% утверждают, что сталкивались с проявлениями колдовства лично. При этом женщины (42%) и люди в возрасте 45-59 лет (42%) признают его реальность существенно чаще мужчин (29%) и молодежи 18-24 лет (24%).

«Скорее не верят» в колдовство 41% респондентов, при этом 23% не смогли сказать определенно.

Как выяснилось, люди с магическими способностями вызывают неприязнь и страх у 18%, а 15% опрошенных называют их мошенниками и аферистами. При этом к магам обращаются в крайне затруднительных, безысходных ситуациях 27% россиян.

«Те или иные способы охраны от злой магии» используют 29% россиян, верящих в колдовство. Так, 43% отметили, что молятся, посещают церковь, 14% носят крест или ладанку. Часть опрошенных прибегает к народным средствам: 12% носят амулеты, 9% — особую булавку.

«Хотя относительное большинство россиян утверждают, что не верят в колдовство, многие знакомы по крайней мере со стереотипно-мифологическими представлениями о нем. При этом особого интереса «магия» не вызывает, в СМИ появляется редко (если не считать «желтую прессу»). Россияне относятся к колдовству негативно, но скорее склонны оправдывать тех, кто обращается к колдунам и знахарям», — прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос проведен 22-23 октября 2016 года. Объем выборки составил 1600 человек.