В столичном институте им. Склифосовского умер актер Владимир Зельдин, сообщает Life.ru. Ему был 101 год.

Информацию о смерти Зельдина подтвердила его супруга.

Ранее актер был госпитализирован в реанимацию военного госпиталя, а спустя два дня стало известно об ухудшении его состояния. В тот момент супруга Зельдина не подтверждала данную информацию.

Впоследствии Зельдина перевели в институт им. Склифосовского.

По данным Life.ru, буквально за день до смерти актера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.