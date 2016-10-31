Владимира Зельдина похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР Владимир Зельдин будет похоронен 3 ноября на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом говорится на сайте Театра Российской армии, в котором Зельдин служил с 1946 года.

Прощание с Зельдиным начнется 3 ноября в 11:00 мск на большой сцене Театра Российской Армии. Похороны пройдут в 14:30.

Зельдин скончался сегодня утром на 102 году жизни. Он был старейшим играющим актером. Имя Зельдина было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.