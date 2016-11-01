ФСИН не обнаружила телесных повреждений у Ильдара Дадина

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что медицинская проверка осужденного активиста Ильдара Дадина не выявила у него телесных повреждений. Об этом пишет «Интерфакс».

«На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает. Заключение медицинских работников запротоколировано», — заверил Максименко и подчеркнул, что пока каких-либо нарушений не выявлено.

Как сообщалось ранее, Дадин передал из сегежской исправительной колонии (ИК) №7 письмо, в котором утверждал, что был избит сотрудниками колонии. Он также рассказал о неоднократных пытках и побоях в ИК.

При этом, ФСИН Карелии подтвердила применение пыток против осужденного активиста. По факту публикации в СМИ информации о насильственных действиях в отношении Дадина проводится доследственная проверка.