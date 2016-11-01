Международный уголовный суд решил расследовать действия США в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда в ближайшие несколько недель намерен инициировать расследование возможных преступлений против человечности и военных преступлений американских солдат в Афганистане, пишет Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

По всей видимости, разбирательство будет запущено в период с президентских выборов в США, которые состоятся 8 ноября, и до конца нынешнего года. Foreign Policy утверждает, что представители Белого дома не так давно побывали в Гааге, где обсуждали с руководством МУС вопрос о возможном расследовании и выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Следователи МУС уже неоднократно отмечали неподобающее обращение военных США с задержанными ими людьми в Афганистане в 2003-2005 годах — и тот факт, что американские власти не предпринимали в связи с этим должных действий.

«Преступления, предположительно, совершались с особой жестокостью и в какой-то степени подрывали основополагающее человеческое достоинство жертв», — говорилось в прошлогоднем отчете Международного уголовного суда.

Прокурора МУС, в частности, интересует удар американской авиации по объекту организации «Врачи без границ» в афганском Кундузе, при котором в начале октября 2015 года погибли несколько десятков человек.

Foreign Policy отмечает, что даже в случае проведения расследования прокурор может не предъявить американцам никаких обвинений, поскольку для этого необходимо гораздо больше доказательств, чем имеется в распоряжении МУС на данный момент.