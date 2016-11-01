Глава Национальной телекомпании Украины уволился из-за «Евровидения»

Зураб Аласания, возглавляющий Национальную телекомпанию (НТКУ) Украины, заявил о своем уходе с этого поста в связи с внутренними и финансовыми проблемами организации, сообщает «Медиа Порт».

Аласания обосновал свое решение тем, что указанные проблемы усугубились в связи с проблемами, возникшими с бюджетом конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Кроме того, у телекомпании возникли, по словам ее гендиректора, аналогичные сложности с государственным финансированием Общественного телевидения, которое создается на Украине на базе Национальной телекомпании.

Что касается бюджета «Евровидения», то он, как утверждает Аласания, был включен в бюджет НТКУ на будущий год.

Получилось, что из предусмотренных законом около 2,9 млрд рублей на развитие украинского общественного вещателя порядка 1,1 млрд рублей уйдут на «Евровидение», около 619 млрд рублей — на оплату трансляции, примерно 369 млн рублей — на налоги, 114 млн рублей — на коммунальные платежи, около 277 млн рублей заранее заложены на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.).

По подсчетам гендиректора НТКУ, из всех выделенных денег самой телекомпании останутся лишь порядка 478 млн рублей — и этой суммы не хватит на создание телепередач и модернизацию 32 устаревших предприятий.

Аласания выразил надежду на то, что его уход в отставку поможет привлечь внимание украинских властей к проблемам с бюджетом «Евровидения» и создаваемого Общественного телевидения.