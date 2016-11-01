Асад заявил о намерении быть президентом Сирии до 2021 года

Президент Сирии Башар Асад в интервью американской газете The New York Times заявил, что не собирается покидать пост главы государства по меньшей мере до тех пор, пока не закончится его президентский срок.

Башар Асад руководит страной с июля 2000 года. В настоящее время он находится на третьем сроке, каждый из них длится по семь лет. Таким образом, возможность его ухода с поста путем выборов наступит не ранее 2021 года.

Президент Сирии при этом исключает возможность радикальных политических перемен в стране, пока возглавляемые им войска не победят повстанцев и террористов. Асад заверил, что в настоящее время «состояние общественного устройства» в стране «гораздо лучше, чем до войны».

В середине октября Башар Асад дал интервью «Комсомольской правде», в ходе которого заявил, что из-за терроризма в воздухе сейчас витает запах Третьей мировой войны. 27 октября президент Сирии продлил действие закона об амнистии для боевиков, желающих сложить оружие и сдаться.