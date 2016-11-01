СМИ сообщили о возможном скачке цен на автомобили в начале 2017 года

С нового года может произойти рост цен на автомобили из-за слабого рубля. Еще одной из причин подорожания станет дорогое внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, что приведет к росту стоимости ряда бюджетных моделей автомобилей «АвтоВАЗа». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать», — поясняет собеседник газеты.

Ожидается, что рост цен на автомобили будет выше инфляции. Минимум стоимость возрастет на 4-5%. В среднем прогнозируется рост на 10-15%.

Традиционные «новогодние скидки», на которые рассчитывают многие потребители, тоже могут отменить. Концерны «в минусе», на скидки пойдут лишь те, у кого затоварены склады.

Говоря о влиянии на цены автомобилей внедрения системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, один из источников отметил, что с 2017 года ею необходимо оборудовать все автомобили с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС). При этом, модели с действующим ОТТС могут ездить без этой системы до истечения срока одобрения.

По данным источников издания, с начала года цены на новые автомобили в РФ в среднем выросли на 7%. На 10-11% выросла стоимость японских брендов. Наименьший рост цен отмечен у Renault и Lada — 4-5%.