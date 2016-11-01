Белоруссия опубликовала расшифровку переговоров пилота «Белавиа» с украинским диспетчером

Правительственная газета Белоруссии «Беларусь сегодня» опубликовала расшировку переговоров пилотов самолета компании «Белавиа» с диспетчером в Киеве, которые состоялись 22 октября. Об этом сообщается на сайте издания.

Лайнер следовал по маршруту Киев-Минск, когда киевский авиадиспетчер заявил, что самолету необходимо вернуться обратно в украинский аэропорт «Жуляна». Согласно данным переговоров, в случае отказа экипажа подчиниться, в воздух поднимутся истребители.

«Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета "Жуляны". За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват», — цитирует издание диспетчера Киева.

Экипаж авиасудна пытался узнать причину возврата, но украинская сторона отказалась дать объяснения и сообщила, что «по прибытии все узнаете». Диспетчер позднее добавил, что «информация о вашем возврате на аэродром "Жуляны" поступила от военного руководства».

Издание отмечает, что в разговорах экипажа чувствуется озабоченность ситуацией. Пилоты высказывали разные предположения того, что можно ожидать — от бомбы в багаже до конфликта между военными.

При этом, летчики достойно вернули самолет в Киев со 136 пассажирами на борту не смотря на опасность посадки с полными горючим баками.

По прилету в «Жуляну» выяснилось, что украинскую сторону интересовал гражданин Армении Армен Мартиросян. Его сняли с самолета, однако, следующим рейсом ему позволили улететь в Минск.

«...нам бы очень хотелось, чтобы те, кто ответственен за безопасность авиаперелетов, нашли в себе смелость извиниться перед простыми белорусскими пассажирами» — призывает издание.