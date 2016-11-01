Верховный суд Северной Осетии смягчил наказание «матерям Беслана»

В Верховном суде Северной Осетии состоялось рассмотрение шести жалоб на ранее вынесенные приговоры в отношении матерей жертв теракта в Беслане, задержанных после несанкционированной акции протеста, передает РИА Новости.

Речь идет о шести женщинах, которые пришли на траурные мероприятия в двенадцатую годовщину нападения на школу №1 в Беслане в футболках с критическими надписями в адрес президента России Владимира Путина.

Одна из задержанных полицией в ходе акции протеста — Земфира Цирихова — полностью оправдана, так как на ней не было «антипутинской» футболки. «Суд не нашел состава преступления», — сообщил представитель ВС Северной Осетии.

По словам источника, действия остальных задержанных переквалифицированы в сторону смягчения — «организации несогласованной акции» на «нарушение установленного порядка проведения акции». В результате женщины получили штрафы в размере 5-10 тысяч рублей (предыдущие приговоры включали еще и общественные работы).

Представитель Верховного суда Северной Осетии напомнил, что и это решение может быть обжаловано. Ранее за «матерей Беслана» заступился президентский Совет по правам человека.