Роскомнадзор попросили проверить первый в мире комикс о Библии

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в Роскомнадзор о проверке первого в мире комикса о Библии. Парламентарий считает, что упрощать священное писание до комиксов недопустимо, и это может оскорбить чувства верующих. Об этом пишет RT.

«Появление в открытом доступе Библии-комикса – это уже за гранью устоявшихся норм морали. Дело в том, что это не просто веселая книжка, а достаточно мощная кампания по десакрализации священных текстов и канонов. Получается, что апостолы стоят в одном ряду с другими персонажами комиксов – Микки Маусом или Человеком-пауком. Конечно, такое фривольное обращение с Библией недопустимо», — подчеркивает Сухарев.

Он также отметил, что «необходимо с уважением относиться к священным текстам. Тем более к Библии. Но вообще, это касается и других традиционных религий».

Библия-комикс выпущена христианским издательством Kingstone. В настоящее время комикс о Библии приобрести можно через заказ, он выпускается на английском языке. Однако, Сухарев предполагает, что комикс может быть выпущен в русской версии.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что запрос в ведомство пока не поступил, он будет рассмотрен в отведенные сроки после получения.