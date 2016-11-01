Черчесов объяснил возвращение Кокорина в сборную РФ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение вернуть в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом пишет «Р-Спорт».

«Я каждый раз стараюсь объяснить, что мы делаем все последовательно… Любому футболисту нужно прийти в себя, форму набрать. Сейчас у них то состояние, которое позволяет им не просто быть в сборной, а быть боевой единицей. Последние игры показывают, что они в том состоянии, в котором мы рады видеть их в сборной, как и в своих клубах. Поэтому ничего удивительного здесь нет», — заявил Черчесов.

Напомним, что сегодня стал известен состав футбольной команды на два ближайших товарищеских матча — против сборной Катара 10 ноября в Дохе и против Румынии 15 ноября в Грозном.

На тренировочные сборы вызваны 24 футболиста. Кокорин вошел в состав приглашенных впервые с прихода Черчесова на пост главного тренера национальной сборной по футболу.