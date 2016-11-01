Экспертиза «Полит.ру»: В соцсетях поддержали выступление предполагаемой дочери Путина

Екатерина Тихонова – молодец, даже если она в самом деле дочь Путина. Таков был основной тон обсуждений в соцсетях информации о том, что в чемпионате по акробатическому рок-н-роллу, который прошел 30 октября в Москве, участвовала девушка, которую СМИ не раз именовали дочерью президента России Владимира Путина.

Многие пользователи соцсетей исходят из предположения, что Тихонова действительно является дочерью главы государства, хоть и не объявляет об этом. Они даже ставят ее в пример детям высокопоставленных чиновников и богатых россиян.

«Во как, дочь президента медалями отличилась, а детки олигархов только и могут, что «меринами» да тупостью мериться! Вот на кого рАвняться надо», – написала пользователь Елена Елена из Москвы. «Отлично!! Никакого криминала нет!! Такая же девушка, как все! Не всем же "золотом" быть покрытыми», – поддержала ее Любовь Демченко, заместитель директора АХР в ГБОУ «Центр «Динамика»» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Многие из тех, кто считает Тихонову дочерью Путина, предполагают, что ее увлечение танцами и участие в чемпионате недоброжелатели могли бы посчитать недостойными, и защищают право Тихоновой на выступление. «И что, теперь ей сидеть в высоком терему? Танцует девочка, значит, ей нравится, и причем тут папа?», – рассуждает пользователь Римма Калашникова из Одинцово. «Уж оставили бы в покое его детей! Люди не хотят быть публичными людьми, хотят жить своей тихой жизнью, чтобы никто не перемывал косточки... имеют право», – убеждена пользователь Кира Семенова, проживающая в Москве.

«Правильная позиция родителей: не навязывать свои убеждения. Каждый должен заниматься любимым делом, тем более, если это получается красиво», – считает пользователь Вероника Панибог. «Нормально всё. Девочка занимается любимым делом, в скандальной хронике не участвует, можно только порадоваться», – высказывается пользователь Денис Борисенко из Мончегорска.

Некоторые пользователи, ничего не имея против самой Тихоновой, выражают недовольство публикациями о конкурсе, усматривая в них разом констатацию социального неравенства и, одновременно, попытки затушевать социальные проблемы: «Танец – это теперь далеко не для всех доступный вид спорта. В регионах нашей огромной родины людям есть не на что, не говоря уже о платных занятиях для детей! Так что вместо рекламы правящего строя лучше бы пенсии и социалку подняли! Сделали достаточно бесплатных секций для детей, а не кричали о том, что дети ВВ такие молодцы. И Гарвард закончили, и танцуют так хорошо, и все у них в жизни просто замечательно! Вот суть проблемы! Сплошная реклама и показуха!». Однако в целом информация была воспринята позитивно.

О том, что в соревнованиях на чемпионате принимала участие Екатерина Тихонова, газета «Ведомости» сообщила 31 октября. Издание напомнило и о том, что Екатерину считали дочерью главы государства. Добавим, что Путин никогда прямо не опровергал возможного родства, хотя и упоминал, что читал в интернет-изданиях новости о своих мнимых родственниках.