Экспертиза «Полит.ру»: В России помнят о погибшем по вине КГБ Рауле Валленберге

В России о Рауле Валленберге, шведском дипломате, погибшем по вине спецслужб СССР, не забыли, но и архивов КГБ, касающихся его гибели, до сих пор никто не открыл. Такое мнение высказывают пользователи соцсетей, обсуждая факт признания шведскими властями смерти дипломата, спасшего во время войны десятки тысяч венгерских евреев.

«Шведское правительство официально признало факт смерти Рауля Валленберга, да будет благословенна память о нём!», - написал частный предприниматель Александр Димшиц из Москвы. «Еще одна страшная страница нашей державы. Своих не щадили и чужих тоже!», - откликнулась Эльвира жительница Екатеринбурга Яблонская.

«После освобождения Будапешта Красной Армией он был арестован как шпион и отправлен, как считается, в лагеря. Естественно, его пытались выменять союзники и требовали освобождения, однако, его дело "пропало" из архивов и советская сторона говорила, что понятия не имеет о ком идет речь. В общем, о его судьбе почти ничего не известно, кроме противоречивых ответов Лубянки в разные годы. В Венгрии его помнят как героя, в Израиле еще и как праведника. У нас - забыли», - прокомментировал информацию об официальном признании факта смерти Валленберга пользователь соцсети Facebook из Курской области Леонид Попик.

«У меня его фото на столе под стеклом. Какой красивый человек! Кажется, им мешают именно красота и свобода», - возразила на это Елена Дунаевская, член Союза писателей Санкт-Петербурга. «В СПБ есть институт спец. педагогики и психологии им. Рауля Валленберга. Уже четверть века, приблизительно» , - добавил редактор телерадиокомпании Пятый канал Сергей Фадеев. «Во дворе Библиотеки иностранной литературы стоит бюст Рауля Валленберга», - написала пользователь Дарья Головкина из Москвы.

О том, что шведские власти признали Валленберга умершим, стало известно поздно вечером 31 октября, когда информационное агентство Associated Press распространило соответствующую информацию. До этого момента Валленберг, исчезнувший в 1945 году в Будапеште, формально считался без вести пропавшим.

Валленберг исчез в 1945 году, когда выехал на встречу с командующим советскими войсками. С самого начала в причастности к его исчезновению и гибели подозревали советские спецслужбы. В 1957 году СССР проинформировал Швецию, что дипломат скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке. Однако в западных СМИ появлялись сообщения о том, что Валленберг умер в лагерях ГУЛАГа.