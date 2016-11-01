В правительстве РФ утвердили новый вид разметки для перекрестков

Правительство России утвердило новый вид разметки на перекрестках — узор в виде диагональной сетки, так называемая «вафельница», сообщает РИА Новости.

Проекты нормативных правовых актов, регламентирующих применение новой дорожной разметки, поручил внести в правительство первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как пояснили в секретариате вице-премьера, решение о новой разметке было принято после того, как в течение двух лет «вафельница» в экспериментальном порядке применялась на нескольких перекрестках в Москве. В частности, она была нанесена на пересечении Велозаводской улицы и улиц Автозаводская и Ленинская слобода. В итоге эксперимент был признан МВД как удачный.

Новая разметка обяжет водителей не выезжать на перекресток в случае если этот маневр может создать затруднение в движении по магистрали или аварийно-опасную ситуацию.В настоящее время выезжать на перекресток при образовавшемся заторе запрещает пункт 13.2 ПДД.