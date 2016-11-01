ФСИН Карелии подтвердила применение пыток против осужденного активиста

Управление ФСИН по Карелии подтвердило применение физической силы к активисту Ильдару Дадину, пишет «Новая газета».

Как сообщил изданию представитель ведомства, осужденный за неоднократное участие в несогласованных пикетах Дадин 11 сентября «в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства».

Ранее СМИ сообщили, что Дадин передал из ИК-7 письмо, в котором утверждал, что был избит сотрудниками колонии. Он также написал, что пытки и побои к нему применяются не первый раз.

«После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО», — рассказал он.

Жена Дадина, журналист Анастасия Зотова, сообщила «Новой газете», что обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. По ее словам, омбудсмен уже пообещала направить в колонию уполномоченного по правам человека по республике Карелия и написать обращение в федеральную службу исполнения наказаний.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года впервые в истории отечественной юриспруденции приговорил Ильдара Дадина к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».