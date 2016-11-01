Дочь Ефремова пожаловалась на травлю в сети после каминг-аута

Шестнадцатилетняя дочь российского актера Михаила Ефремова стала объектом для травли в интернете. Это произошло после ее октябрьского заявления на одной из своей странице в социальных сетях о своих духовно-телесных ценностях. Девушка призналась, что является феминисткой, атеисткой, гендерфлюидом и лесбиянкой. Об этом пишет Lenta.ru.

«Я Мявс; 15 лет; внутренне — 24. Первый пик — я. Ищу друга для общения, погуляшек и чокнутых идей, тян-кун — без разницы. Пройдемся по ярлыкам. Я гендерфлюид (человек, который не ассоциирует себя ни с мужским, ни с женским полом), лесбиянка (с девушкой), Весы (если важно), Гюго с перекосом в Максима (если важно), феминистка, атеист, ролевик, адовый слэшер, личинка художника и интроверт, днями сидящий в своей берлоге. Мультифандомщик, немного анимушник. Люблю сладкий чай и мармеладки», — говорилось в записи подростка.

При этом, девушка отметила, что испытывает сложности в самооценке, в общении с людьми из-за своего раздвоения личности и высокого интеллекта.

Пользователи интернета назвали сообщение девушки «набором звуков», указав на неизвестные слова. Некоторые позволили себе оскорбления в ее адрес. При этом, часть отозвавшихся подчеркнули, что таким образом подросток попытался привлечь к себе внимание родителей, общение с которыми сведено к минимому. Девушка живет с няней, в съемной квартире, — сообщало издание dni.ru.