СМИ сообщили о заказанном Клинтон фейерверке в честь победы на выборах

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заранее заказала фейерверк в честь своей предстоящей победы в президентской гонке. Об этом стало известно газете New York Post.

Предполагается, что салют состоится 8 ноября, в 21:30 по местному времени (4:30 мск), через полчаса после закрытия избирательных участков в штате Нью-Йорк и будет продолжаться не менее двух минут.

По данным издания, нью-йоркские пожарные и полицейские получили поручение подготовиться к обеспечению безопасности при проведении пиротехнического шоу над рекой Гудзон — неподалеку от избирательного центра, где будет вестись подсчет голосов избирателей.

Некоторые из представителей нью-йоркской полиции, комментируя данное им поручение, отметили самонадеянность Хиллари Клинтон как кандидата в президенты. Кроме того, им не понравился тот факт, что их участие в обеспечении безопасности фейерверка может быть расценено как политическая поддержка кандидата-демократа.

Один из полицейских сыронизировал по поводу того, что выборы могут закончиться отнюдь не в пользу Хиллари Клинтон — и тогда возникнет вопрос, как поступить с пиротехникой. «Интересно, а если она проиграет, согласится ли перепродать Трампу за полцены?» — цитирует газета одного из полицейских.

Напомним, выборы президента состоятся в США 8 ноября, в них примут участие Хиллари Клинтон и ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп. По предварительным данным опросов на 1 ноября, экс-госсекретарь опережает своего конкурента на 2,4%.