Голодец пообещала заморозить цены на жизненно важные лекарства

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец пообещала не повышать цены на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы закончили обсуждать этот вопрос и пришли к выводу, что на сегодняшний день мы не будем индексировать эти лекарства, у нас сегодня все цены сохранятся на том же уровне, на котором они зафиксированы», — заявила она.

В августе 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора, действующего практически на всей территории РФ. По фактам нарушения закона «О защите конкуренции» было возбуждено дело.

5 октября 2016 года Минздрав, Минпромторг и ФАС начали переговоры с крупнейшими фармацевтическими компаниями о снижении цены на жизненно важные лекарственные препараты.

6 октября заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович обратился к президенту Владимиру Путину с письмом о необходимости отказаться от государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей. Речь шла о воде для инъекций, глицине, аспирине, ибупрофене, панкреатине, аскорбиновой кислоте и других препаратах.