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01 ноября 2016, 08:57
выборы Россия США ФБР

СМИ узнали о нежелании директора ФБР обвинять Россию в хакерских атаках

Директор ФБР Джеймс Коми.
Директор ФБР Джеймс Коми.
http://www.cnbc.com/

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми выступил против обвинений российских властей во вмешательстве в ход подготовки выборов президента США и организации хакерских атак на серверы Демократической партии. Это заявление он сделал в частном порядке, сообщает CNBC со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства.

Коми посчитал, что этого не нужно делать в связи с приближением срока выборов. Но почему-то позволил огласить ситуацию с перепиской помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин и ее бывшего мужа.

Напомним, 31 октября лидер Демократической партии США Гарри Рид обвинил директора ФБР Джеймса Коми в поддержке республиканцев, нарушении закона и двойных стандартах в связи с публикацией новой информации по делу Клинтон.

Кроме того, Рид заявил, что ФБР располагает информацией, подтверждающей связи Трампа с российскими властями, но директор ведомства отказывается ее раскрывать.

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