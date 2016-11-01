СМИ узнали о нежелании директора ФБР обвинять Россию в хакерских атаках

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми выступил против обвинений российских властей во вмешательстве в ход подготовки выборов президента США и организации хакерских атак на серверы Демократической партии. Это заявление он сделал в частном порядке, сообщает CNBC со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства.

Коми посчитал, что этого не нужно делать в связи с приближением срока выборов. Но почему-то позволил огласить ситуацию с перепиской помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин и ее бывшего мужа.

Напомним, 31 октября лидер Демократической партии США Гарри Рид обвинил директора ФБР Джеймса Коми в поддержке республиканцев, нарушении закона и двойных стандартах в связи с публикацией новой информации по делу Клинтон.

Кроме того, Рид заявил, что ФБР располагает информацией, подтверждающей связи Трампа с российскими властями, но директор ведомства отказывается ее раскрывать.