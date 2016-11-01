Нидерланды потребовали гарантий неприсоединения Украины к ЕС

Нидерланды могут ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом (ЕС) и Украиной при условии документального закрепления гарантий, что Украина никогда не станет членом ЕС. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Премьер Нидерландов Марк Рютте сейчас ищет варианты, как убедить своих политических оппонентов в сенате одобрить соглашение об ассоциации с Украиной. Один из таких вариантов — приложение к договору, в котором будет прописано, что вступление соглашения в силу не является первым шагом к членству Украины в ЕС», — рассказал дипломат.

Накануне правительство Нидерландов попросило законодателей предоставить до 15 декабря дополнительное время на принятие решения по ратификации соглашения. Однако, Рютте уведомил президента Украины Петра Порошенко, что Амстердам продолжит консультации и не прекращает ратификацию договора.

Ранее Рютте не исключал возможность отзыва решения о поддержке Нидерландами соглашение об ассоциации. Однако, глава МИД Берт Кундерс предположил, что для избежания этого шага правительство попытается договориться с оппозиционными партиями.

Напомним, что на нидерландском референдуме по вопросу одобрения ассоциации Украины с ЕС 61% участников высказались против соглашения. После таких итогов голосования Рютте заявил о невозможности продолжения процесса ратификации договора.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в июне 2014 года. Его ратифицировали все страны-члены ЕС, за исключением Нидерландов. В случае отзыва подписи одного из государств документ будет считаться не действительным: соглашение может вступить в силу исключительно после его ратификации всеми 28 странами ЕС.