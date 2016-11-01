СБУ назвало угрозу поднять истребители против рейса «Белавиа» выдумкой диспетчера

В Службе безопасности Украины заявили, что не давали указаний вернуть в аэропорт Киева самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» под угрозой поднять истребители, сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

В спецслужбе также завили, что ознакомились с опубликованной ранее во вторник белорусскими СМИ расшифровкой переговоров диспетчера в Киеве с пилотом самолета белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух" [госпредприятие по воздушному транспорту Украины]. Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал», — сказала Гитлянская.

Ранее во вторник правительственная газета «Беларусь сегодня» опубликовала расшифровку переговоров пилотов самолета компании «Белавиа» с диспетчером в Киеве, которые состоялись 22 октября. Лайнер следовал по маршруту Киев-Минск, когда киевский авиадиспетчер заявил, что самолету необходимо вернуться обратно в украинский аэропорт «Жуляна». Согласно данным переговоров, в случае отказа экипажа подчиниться, в воздух поднимутся истребители.